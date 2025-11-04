Como ruba vestiti e li indossa per strada | 22enne irregolare denunciato dalla polizia

Aveva rubato i vestiti e poi li aveva indossati tutti in giro per la città. La polizia di Stato di Como, nella tarda mattinata di ieri, ha denunciato per ricettazione un 22enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale.Intorno a mezzogiorno, una pattuglia della squadra volante è intervenuta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

