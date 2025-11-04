Como litiga con il vicino di casa e lo accoltella alla schiena | arrestato

Como, 4 novembre 2025 – Ha accoltellato alla schiena il vicino di casa, dopo una discussione scaturita dalla decisione della coinquilina di trasferirsi da casa dell'aggressore a quella della vittima. In carcere, con l'accusa di tentato omicidio, è finito un uomo di 68 anni, residente in via Anzani nell'abitazione in cui è avventa l'aggressione e dove stava scontando una pena agli arresti domiciliari. L’intervento della Volante. A far intervenire la Squadra Volante nel pomeriggio di ieri, è stato il 118, che stava soccorrendo un uomo di 63 anni, con una grave ferita alla schiena, rimasto a terra sul pianerottolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

