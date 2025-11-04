Como litiga con il vicino di casa e lo accoltella alla schiena | arrestato
Como, 4 novembre 2025 – Ha accoltellato alla schiena il vicino di casa, dopo una discussione scaturita dalla decisione della coinquilina di trasferirsi da casa dell'aggressore a quella della vittima. In carcere, con l'accusa di tentato omicidio, è finito un uomo di 68 anni, residente in via Anzani nell'abitazione in cui è avventa l'aggressione e dove stava scontando una pena agli arresti domiciliari. L’intervento della Volante. A far intervenire la Squadra Volante nel pomeriggio di ieri, è stato il 118, che stava soccorrendo un uomo di 63 anni, con una grave ferita alla schiena, rimasto a terra sul pianerottolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAPOLI-COMO: LE PAGELLE BRILLANTI MILINKOVIC SAVIC 7,5 Egocentrico. Causa il rigore solo per il gusto di pararlo e mettere a figura di merda quel simpaticone di Morata. Sarò logorroico, ma potevamo spenderli meglio i soldi dati al Toro. DI LORENZO - facebook.com Vai su Facebook
Como, litiga con il vicino di casa e lo accoltella alla schiena: arrestato - Como, 4 novembre 2025 – Ha accoltellato alla schiena il vicino di casa, dopo una discussione scaturita dalla decisione della coinquilina di trasferirsi da casa dell'aggressore a quella della vittima. Da ilgiorno.it
Litiga con un vicino a Como e lo accoltella alla schiena: arrestato per tentato omicidio, era già ai domiciliari - L’uomo, già ai domiciliari per una precedente condanna, avrebbe accoltellato alla schiena un vicino al culmine di una lite. Lo riporta fanpage.it
Como: accoltella il vicino di casa, 68enne arrestato per tentato omicidio - Il bilancio parla di un uomo ferito e un altro arrestato per tentato omicidio dalla polizia. Lo riporta espansionetv.it