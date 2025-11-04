Como la ex si trasferisce dal vicino e lui lo accoltella | arrestato 68 di origine campane

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 68 anni residente a Como in un appartamento di proprietà del Comune, è stato arrestato dalla polizia ieri pomeriggio dopo che ha inferto una coltellata alla schiena a un vicino di casa, ora ricoverato all’ospedale Sant’Anna in condizioni serie ma non in pericolo di vita. In carcere, con l’accusa di tentato omicidio, è finito Pasquale Giudice, origini campane, che già stava scontando agli arresti domiciliari una precedente condanna per reati contro il patrimonio. La vittima, 63 anni, è stata trovata a terra sul pianerottolo di fronte a casa. Ai poliziotti, prima di essere portato in ospedale, ha indicato la porta dell’appartamento del vicino, il quale ha inizialmente negato ogni responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it