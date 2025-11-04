Como furto di cioccolata finisce in aggressione | arrestato 35enne fuori dal supermercato

Mattinata movimentata in viale Innocenzo XI a Como, dove un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare alcuni prodotti alimentari, per lo più cioccolata, in un supermercato della zona. Quando il direttore ha tentato di fermarlo, il ladro ha reagito con violenza, spintonandolo per tentare la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

