Como chi sono i 17 stranieri irregolari accompagnati in aeroporto | rimpatri in Turchia Marocco Tunisia e Nigeria

Quicomo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Como, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e dei servizi volti a garantire legalità e sicurezza, ha accompagnato alla frontiera 17 cittadini stranieri, nell’ottica di individuare e allontanare i soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Como, 17 stranieri irregolari accompagnati alla frontiera: intensificati i controlli della Polizia di Stato - L’operazione rientra nella strategia di individuazione mirata di persone ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo riporta ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Como Sono 17 Stranieri