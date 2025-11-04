Como chi sono i 17 stranieri irregolari accompagnati in aeroporto | rimpatri in Turchia Marocco Tunisia e Nigeria
La polizia di Stato di Como, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e dei servizi volti a garantire legalità e sicurezza, ha accompagnato alla frontiera 17 cittadini stranieri, nell’ottica di individuare e allontanare i soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Como: "Ho visto una partita che si è giocata a livelli molto alti ed intensi. Ho visto anche le statistiche: loro possono recriminare sul rigore, però poi nel secondo t - facebook.com Vai su Facebook
Messaggio ai naviganti. Il biennale di Spalletti scatterà se la Juventus andrà in Champions: tutti sono pregati di dare la massima collaborazione L'accordo raggiunto tra club e allenatore, non proprio lusinghiero per l'immagine dell'ex c.t., prevede il 4° posto (ch - X Vai su X
Como, 17 stranieri irregolari accompagnati alla frontiera: intensificati i controlli della Polizia di Stato - L’operazione rientra nella strategia di individuazione mirata di persone ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo riporta ciaocomo.it