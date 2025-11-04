Como chi sono i 17 stranieri irregolari accompagnati in aeroporto | rimpatri in Turchia Marocco Tunisia e Nigeria

La polizia di Stato di Como, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e dei servizi volti a garantire legalità e sicurezza, ha accompagnato alla frontiera 17 cittadini stranieri, nell’ottica di individuare e allontanare i soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine. 🔗 Leggi su Quicomo.it