Commercio chiude i battenti Le delizie del mare di Vietri | Un grazie immenso a tutti i clienti

Chiude i battenti, a Vietri, “Le delizie del mare”, noto ristorante apprezzatissimo dai buongustai. Ad annunciarlo a mezzo social, lo stesso titolare: "Dopo quasi 13 anni di attività sono qui a dirvi che questo stupendo percorso si interrompe. Sono stati anni fantastici e come in ogni percorso ci. 🔗 Leggi su Salernotoday.it