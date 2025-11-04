Giornate intense a Lucca Comics & Games anche per la Polizia Municipale che ha impegnato quasi al completo l’intero organico con circa 85 agenti fra centrale operativa e servizi esterni, con ol presidio di ben 19 postazioni fisse mattina e pomeriggio più due pattuglie notturne fino alle 3 di notte del servizio Notti sicure. Notevoli i numeri degli interventi. Le pattuglie sono intervenute in 11 incidenti stradali di cui 4 con feriti, 190 veicoli in divieto di sosta sono stati sanzionati più altri 22 parcheggiati su verde pubblico, 12 multe per divieto di fermata o intralcio alla circolazione, 12 sono state le rimozioni forzate in luoghi dove i mezzi costituivano intralcio al passaggio veicolare o pedonale o su parcheggi disabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Commercio abusivo: 126 sequestri. Rimozioni e multe agli indisciplinati