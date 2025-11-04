Commercio abusivo | 126 sequestri Rimozioni e multe agli indisciplinati
Giornate intense a Lucca Comics & Games anche per la Polizia Municipale che ha impegnato quasi al completo l’intero organico con circa 85 agenti fra centrale operativa e servizi esterni, con ol presidio di ben 19 postazioni fisse mattina e pomeriggio più due pattuglie notturne fino alle 3 di notte del servizio Notti sicure. Notevoli i numeri degli interventi. Le pattuglie sono intervenute in 11 incidenti stradali di cui 4 con feriti, 190 veicoli in divieto di sosta sono stati sanzionati più altri 22 parcheggiati su verde pubblico, 12 multe per divieto di fermata o intralcio alla circolazione, 12 sono state le rimozioni forzate in luoghi dove i mezzi costituivano intralcio al passaggio veicolare o pedonale o su parcheggi disabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Controlli dei Carabinieri nei canali di Venezia: sanzioni per oltre 26mila euro tra guida in stato d’ebbrezza, commercio abusivo e violazioni ambientali. #Veneto #Venezia #Cronaca - X Vai su X
Settimo Torinese, sequestrati 560 kg di fuochi d’artificio illegali: denunciato un 30enne A Settimo Torinese la Polizia di Stato ha sequestrato 560 kg di fuochi d’artificio illegali. Un 30enne è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivo di materie e - facebook.com Vai su Facebook
Commercio abusivo, doppia multa - Continuano i controlli della polizia locale anche nell’ambito del progetto "Spiagge sicure 2025", a cui il comune è stato ammesso ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Daspo contro i venditori abusivi, passa la proposta di FdI - Un veloce report sull'azione della polizia locale di Chioggia in fatto di lotta al commercio abusivo per quanto riguarda la stagione appena conclusa, evidenzia il numero degli articoli ... Si legge su ilgazzettino.it