Commento al Vangelo di oggi 4 novembre 2025 | Lc 14,15-24
Meditiamo il Vangelo del 4 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi» San Carlo Borromeo, vescovo Dal Vangelo secondo Luca Lc 14,15-24 In quel tempo, uno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
