Come un lutto… Il dramma di Elisabetta Canalis | straziante

Dietro il sorriso di una delle donne più amate della televisione italiana, si nasconde un dolore profondo. Elisabetta Canalis, volto simbolo degli anni Duemila e icona di eleganza e determinazione, si apre come mai prima d’ora in una lunga intervista a Vanity Fair, che le dedica la copertina del nuovo numero. L’ex velina, oggi 46enne, racconta la sua vita da madre single, il rapporto con gli animali e il legame speciale con la figlia Skyler, ma anche il peso della separazione dal marito Brian Perri, che definisce con parole di struggente sincerità: « È stato come un lutto ». Un dolore profondo, ma affrontato con la maturità di chi ha imparato a trasformare la sofferenza in equilibrio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Come un lutto…”. Il dramma di Elisabetta Canalis: straziante

