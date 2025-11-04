Come sarà il villaggio Coldiretti di Bologna | la mappa

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per un intero fine settimana, dal 7 al 9 novembre, i luoghi più importanti del centro della città si trasformano in un grande villaggio dove adulti e bambini possono vivere una giornata immersi nel mondo dell’agricoltura. Tanti gli invitati e le attività proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

