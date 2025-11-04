Come riconoscere i segnali di un arresto cardiaco tra i giovani
AGI - Un'analisi condotta dall'Università di Goteborg e pubblicata sull'American Journal of Cardiology rivela che molti giovani colpiti da morte cardiaca improvvisa avevano mostrato sintomi evidenti e si erano rivolti a un medico nei mesi precedenti. Lo studio suggerisce che un uso più diffuso dell'elettrocardiogramma (ECG) potrebbe permettere di identificare precocemente le persone a rischio e prevenire decessi evitabili. La ricerca, guidata dalla cardiologa Matilda Frisk Torell della Sahlgrenska Academy e del Sahlgrenska University Hospital, ha esaminato tutti i casi di morte aritmica improvvisa in Svezia tra il 2000 e il 2010 in giovani tra 1 e 35 anni. 🔗 Leggi su Agi.it
