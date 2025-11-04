Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate | se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo

Iodonna.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, Iva Zanicchi, ospite della seconda puntata in onda il 4 novembre in prima serata su Rai2, si racconta con il suo consueto mix di ironia e schiettezza. Quando la giornalista le chiede della rivalità con Mina, l’Aquila di Ligonchio non si tira indietro: « Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

come pu242 esistere ok senza zanicchi ricordate se fate ok senza di me sar224 un flop tremendo

© Iodonna.it - «Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate: se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Esistere Ok Senza