Come può esistere Ok senza Zanicchi? Ricordate | se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo

A Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, Iva Zanicchi, ospite della seconda puntata in onda il 4 novembre in prima serata su Rai2, si racconta con il suo consueto mix di ironia e schiettezza. Quando la giornalista le chiede della rivalità con Mina, l’Aquila di Ligonchio non si tira indietro: « Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. 🔗 Leggi su Iodonna.it
