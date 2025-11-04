Non si placano le polemiche, in Germania, per il divieto di trasferta a Napoli dei tifosi dell’Eintracht per la gara di questa sera al Maradona. La Bild scrive: “Già lunedì, i tifosi dell’Eintracht Francoforte sono stati sottoposti a controlli più approfonditi da parte della Polizia Federale tedesca all’aeroporto di Francoforte. In Italia, gli agenti erano presenti anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e al confine con la Germania, effettuando controlli di passaporti e identità. L’obiettivo: impedire ai tifosi dell’Eintracht di entrare a Napoli. A tal fine, l’accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone è stato sospeso per due giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Come nel 2023, 500 tifosi dell'Eintracht sono già partiti per Napoli (La Bild)