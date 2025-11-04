Come il parto cesareo influisce su sonno e stanchezza delle neomamme Lo rivela uno studio
Chi ha appena avuto un bambino sa che le notti insonni fanno parte del pacchetto. Ma per chi si sta riprendendo da un parto cesareo, la stanchezza può avere una radice più profonda. Secondo una nuova ricerca presentata al congresso ANESTHESIOLOGY 2025, diffusa dall’ American Society of Anesthesiologists e ripresa da Motherly il recupero da un cesareo è spesso accompagnato da dolore intenso e disturbi del sonno che possono durare anche mesi dopo il parto. Il legame tra dolore, sonno e benessere post-partum. Lo studio, guidato dal dott. Moe Takenoshita dello Stanford University Center for Academic Medicine, ha evidenziato che le madri che partoriscono con taglio cesareo hanno una probabilità significativamente maggiore di sperimentare dolori acuti che interrompono il sonno e le attività quotidiane rispetto a chi ha avuto un parto vaginale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
