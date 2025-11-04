Com' è fatto un super-computer | ecco Pitagora di Lenovo calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare
A Bologna è nato un supercomputer con oltre 1000 server in cluster e più di 650 super GPU Nvidia. Il tutto destinato esclusivamente al calcolo per simulare il comportamento del plasma nelle future centrali a fusione nucleare.. 🔗 Leggi su Dday.it
