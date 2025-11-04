Com' è fatto un super-computer | ecco Pitagora di Lenovo calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare

Dday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna è nato un supercomputer con oltre 1000 server in cluster e più di 650 super GPU Nvidia. Il tutto destinato esclusivamente al calcolo per simulare il comportamento del plasma nelle future centrali a fusione nucleare.. 🔗 Leggi su Dday.it

com 232 fatto un super computer ecco pitagora di lenovo calcoler224 come realizzare le centrali a fusione nucleare

© Dday.it - Com'è fatto un super-computer: ecco Pitagora di Lenovo, calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Com 232 Fatto Super