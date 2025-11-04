Come capire se si sta investendo correttamente il proprio capitale

Ormai lo sappiamo, tenere i propri risparmi fermi sul conto porta ad un impoverimento graduale per via dell’inflazione che va ad erodere il potere di acquisto. Proprio per questo è fondamentale investire i propri risparmi così da poter ottenere un rendimento che protegga il valore del proprio capitale. Oggi esistono moltissimi strumenti a disposizione di piccoli e medi risparmiatori: si va dagli ultimissimi BTP Valore, ai conti deposito, passando per ETF, fondi di investimento e criptovalute. Ma se mettiamo la massima cura nella scelta dello strumento è altrettanto vero che sono ancora pochi coloro che si soffermano a riflettere su  quanto sia efficace il proprio investimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

