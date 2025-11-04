Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa | tasso alcolemico triplo denunciato
Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Como, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Gussola per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio del 18 ottobre nel comune di Piadena Drizzona, nel Cremonese.Secondo quanto ricostruito dai militari. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ANSA - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza del centro di allenamento dei nerazzurri, ad - facebook.com Vai su Facebook