Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa | tasso alcolemico triplo denunciato

Quicomo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Como, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Gussola per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio del 18 ottobre nel comune di Piadena Drizzona, nel Cremonese.Secondo quanto ricostruito dai militari. 🔗 Leggi su Quicomo.it

