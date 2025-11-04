Colto con indosso gli abiti appena rubati 22enne nei guai a Como | come lo ha rintracciato la polizia

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 22enne tunisino è stato denunciato a Como per ricettazione dopo un furto in un negozio e sanzionato per detenzione di hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

colto con indosso gli abiti appena rubati 22enne nei guai a como come lo ha rintracciato la polizia

© Notizie.virgilio.it - Colto con indosso gli abiti appena rubati, 22enne nei guai a Como: come lo ha rintracciato la polizia

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Colto Indosso Abiti Appena