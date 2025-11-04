Colpo notturno a Contrada | rubati oltre cento sacchi di nocciole

Avellinotoday.it | 4 nov 2025

CONTRADA – Il furto è avvenuto nel cuore della notte, intorno alle due.Un gruppo composto, secondo le prime ricostruzioni, da almeno cinque o sei persone avrebbe agito con metodo e rapidità.Prima il furto di un camion da un'azienda poco distante, poi l'assalto a un deposito di una ditta che si.

