Colpo notturno a Contrada | rubati oltre cento sacchi di nocciole

CONTRADA – Il furto è avvenuto nel cuore della notte, intorno alle due.Un gruppo composto, secondo le prime ricostruzioni, da almeno cinque o sei persone avrebbe agito con metodo e rapidità.Prima il furto di un camion da un’azienda poco distante, poi l’assalto a un deposito di una ditta che si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

