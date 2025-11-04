Colpo al Louvre | 7 minuti per un furto che ha affascinato tutto il mondo

A meno di due settimane dal furto di otto gioielli della Corona francese dal Louvre, quattro persone sono state accusate e incarcerate. Ma il bottino, stimato in 88 milioni di euro, non è ancora stato recuperato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Colpo al Louvre: 7 minuti per un furto che ha affascinato tutto il mondo

Approfondisci con queste news

Imbarazzo a Parigi per i sistemi di sicurezza del #Louvre. Dopo il ‘colpo del secolo’ messo a segno il 19 ottobre scorso, è emerso che il codice di accesso ai server di videosorveglianza era semplicemente il nome del museo Federico Mello #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Furto al Louvre, accusata anche una donna: sarebbe tra le complici del colpo. Rilasciato un sospettato: «Arresti? Senza una logica» - X Vai su X

Colpo al Louvre: 7 minuti per un furto che ha affascinato tutto il mondo - A meno di due settimane dal furto di otto gioielli della Corona francese dal Louvre, quattro persone sono state accusate e incarcerate. Scrive vanityfair.it

Il colpo al Louvre in 7 minuti. Ecco cosa hanno fatto i ladri, travestiti da operai - Tanto è durato il “furto del secolo” messo a segno stamattina al Museo ... Come scrive iltempo.it

Colpo in 7 minuti al Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone - Le immagini delle telecamere di sicurezza sono quelle di un film d’azione quasi banale: il ladro indossa un gilet giallo, di quelli degli operai nei cantieri, è di spalle e ... Segnala ilmessaggero.it