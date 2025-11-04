Coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa Hamas | Restituiremo il corpo di un altro ostaggio

Si intensifica la crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno proposto all’ONU la creazione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni, con mandato di sicurezza e gestione fino al 2027. Intanto, a Gerusalemme, decine di coloni israeliani — secondo l’agenzia palestinese Wafa — hanno fatto irruzione nel complesso della Moschea di Al-Aqsa sotto scorta della polizia. Da Doha, il segretario generale dell’ONU António Guterres chiede la fine immediata delle violazioni del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa. Hamas: "Restituiremo il corpo di un altro ostaggio"

