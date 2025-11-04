Coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa | cosa succede a Gerusalemme
Si intensifica la crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno proposto all’ONU la creazione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni, con mandato di sicurezza e gestione fino al 2027. Intanto, a Gerusalemme, decine di coloni israeliani — secondo l’agenzia palestinese Wafa — hanno fatto irruzione nel complesso della Moschea di Al-Aqsa sotto scorta della polizia. Da Doha, il segretario generale dell’ONU António Guterres chiede la fine immediata delle violazioni del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri, coloni israeliani terroristi hanno compiuto un attacco incendiario nella città di Beit Lid, a est di Tulkarem, in Cisgiordania. I coloni hanno lanciato pietre contro i veicoli di passaggio fuori città e hanno dato fuoco a un trattore e a un altro veicolo. Le forze terro - facebook.com Vai su Facebook
Media, 'coloni israeliani assaltano Moschea Al-Aqsa' - Decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso della Moschea di Al- ansa.it scrive
Coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa: cosa succede a Gerusalemme - "Devono cessare e tutte le parti devono rispettare le decisioni della prima fase dell'accordo di pace", ha affermato. Scrive ilgiornale.it
Israele, coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme - Centinaia di coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso della Moschea di Al- Si legge su msn.com