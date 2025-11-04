Il complesso della moschea di Al-Aqsa è tornato al centro della tensione internazionale dopo l’irruzione di 465 coloni israeliani, entrati questa mattina nei cortili del terzo luogo più sacro dell’Islam a Gerusalemme Est sotto la protezione della polizia israeliana. A riportarlo è l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui i gruppi di coloni hanno attraversato l’area in più ondate, eseguendo rituali talmudici e impedendo l’accesso regolare ai fedeli musulmani. La scena è diventata ormai familiare: ingressi autorizzati, forze armate schierate, comunità palestinese esclusa o respinta verso le porte esterne, mentre i coloni, accompagnati da guide religiose e attivisti politici, compiono quello che per loro rappresenta un atto di presenza identitaria e religiosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Coloni israeliani ad Al-Aqsa, nuova scintilla nel cuore di Gerusalemme