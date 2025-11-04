Collisione sfiorata tra Boeing ed elicottero nei cieli degli Stati Uniti | paura enorme

La tragedia è stata evitata per una manciata di secondi, forse meno di dieci. Il Boeing 737-700 della Southwest Airlines, in avvicinamento all’ aeroporto internazionale di Cleveland, è arrivato a 900 metri da un elicottero sanitario impegnato in una missione di trasporto pazienti. Era il 29 ottobre e i due velivoli si sono trovati lungo la stessa traiettoria di discesa, a bassa quota, in condizioni che avrebbero potuto provocare una catastrofe aerea. Il mancato incidente arriva in un momento delicato per gli Stati Uniti: lo shutdown amministrativo ha messo a dura prova la gestione dei controlli aerei, con diversi scali ridotti ai servizi essenziali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

