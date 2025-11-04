Collescipoli candidatura ai ‘Borghi più belli d’Italia’ | Fuga in avanti sulla eventuale ammissione o meno è prematura
Una precisazione corredata da tutti i passaggi necessari e propedeutici per far parte dell’Associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’. Il presidente Fiorello Primi è infatti intervenuto per fare chiarezza sulla posizione di Collescipoli, candidato a ‘Borgo ospite’ dopo apposita richiesta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Collescipoli, candidatura per “Borghi più belli d’Italia” verso la bocciatura: “Comune riferisca” - facebook.com Vai su Facebook
Collescipoli nel degrado: "Intervenire subito" - L'associazione L'Astrolabio denuncia il degrado di Collescipoli causato dall'abbandono delle amministrazioni comunali, che hanno perso occasioni di sviluppo. Segnala lanazione.it
Terni, il borgo di Collescipoli tra abbandono e degrado: l'allarme dei residenti - Palazzo Catucci a Collescipoli, una dimora storica chiusa che non vede alcun progetto per la riapertura, le mura del borgo che cadono a pezzi, le strade che non vengono più pulite dopo che il ... Da ilmessaggero.it