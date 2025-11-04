Collegno il killer di Marco Veronese confessa | è il fidanzato dell’ex compagna

Ha confessato l’uomo fermato ieri per l’omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. L’uomo, 49 anni, sarebbe la persona incappucciata descritta da una vicina di casa della vittima, testimone oculare dell’omicidio consumato in via Sabotino e già sentita nei giorni scorsi dagli inquirenti. A quanto si apprende l’assassino aveva un legame sentimentale con l’ex compagna di Veronese. Non è ancora stato trovato invece il coltello con cui il killer ha eseguito materialmente il delitto. Il delitto. Veronese stava tornando a casa dei genitori, con i quali viveva dopo la separazione dalla compagna, quando intorno all’1. 🔗 Leggi su Open.online

