Collegno il killer di Marco Veronese confessa | è il fidanzato dell’ex compagna Alla base i dissidi sull’affidamento dei figli
Ha confessato l’uomo fermato ieri per l’omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. L’uomo, 49 anni, sarebbe Michele Nicastri. sarebbe la persona incappucciata descritta da una vicina di casa della vittima, testimone oculare dell’omicidio consumato in via Sabotino e già sentita nei giorni scorsi dagli inquirenti. A quanto si apprende il presunto assassino aveva un legame sentimentale con l’ex compagna di Veronese. All’origine del delitto potrebbero esserci dei dissidi tra Veronese e la ex sull’ affidamento dei figli. Non è ancora stato trovato invece il coltello con cui il killer ha eseguito materialmente il delitto. 🔗 Leggi su Open.online
