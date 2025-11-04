Collegno 39enne ucciso a coltellate sotto casa | confessa il compagno della ex

Le indagini sono proseguite per due settimane senza sosta, con i carabinieri che hanno perquisito l'appartamento del sospettato, che vive in un alloggio al secondo piano di uno stabile del quartiere Parella di Torino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Collegno, 39enne ucciso a coltellate sotto casa: confessa il compagno della ex

Il dolore e i ricordi di familiari e amici alla cerimonia di saluto del 39enne ucciso a Collegno lo scorso 23 ottobre. I carabinieri indagano per individuare l'assassino

Fissati i funerali di Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno

