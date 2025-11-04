Collegno 39enne ucciso a coltellate sotto casa | confessa il compagno della ex

Le indagini sono proseguite per due settimane senza sosta, con i carabinieri che hanno perquisito l'appartamento del sospettato, che vive in un alloggio al secondo piano di uno stabile del quartiere Parella di Torino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

collegno 39enne ucciso a coltellate sotto casa confessa il compagno della ex

