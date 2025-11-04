Collegio provinciale geometri rinnovato il consiglio direttivo | Franco Maltoni confermato alla presidenza

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Forlì-Cesena. Alla presidenza è stato confermato Franco Maltoni, così come Cecilia Berlati (segretario) e Alessandro Arienti (tesoriere). Sono stati invece nominanti come vice presidenti Mario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

