Collegi docenti consigli di classe scrutini colloqui con le famiglie | quante ore deve svolgere ogni insegnante? GUIDA 40+40 ore

Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (art. 44 c. 1 CCNL 2019-21). L'articolo Collegi docenti, consigli di classe, scrutini, colloqui con le famiglie: quante ore deve svolgere ogni insegnante? GUIDA 40+40 ore . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

