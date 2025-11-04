colle fa il pieno di orgoglio irene siragusa tra i tedofori di milano cortina 2026

La Fiamma Olimpica farà tappa a Siena e la colligiana Irene Siragusa sarà tra i tedofori per Milano Cortina 2026. Il territorio si prepara, così, a vivere un momento di grande emozione e orgoglio: la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 passerà anche dalla città del Palio, portando con sé tutto il fascino e la simbologia del fuoco olimpico. Tra i protagonisti di questa storica staffetta ci sarà Irene Siragusa, la velocista azzurra di Colle, che avrà l’onore di essere una dei tedofori incaricati di portare la Fiamma nel suo percorso verso le Alpi. La notizia ha subito suscitato entusiasmo nel territorio ed in particolare nella comunità colligiana e valdelsana, che da anni segue con affetto e orgoglio le imprese della sua atleta più rappresentativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

