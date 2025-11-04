Collare d’Oro e polemica Marini sbotta sullo smalto

Collari d’Oro a 4 marchigiani premiati ieri al Coni. Sono Tommaso Marini (Scherma), Elisabetta Cocciaretto (Tennis), Massimo Fabbrizi (Tiro a Volo), Riccardo Pianosi (Kite) ma anche i pallavolisti ’marchigiani adottivi’ che militano nella Lube Volley e nella Vallefoglia Volley. Insomma il grande sport marchigiano è stato premiato nella Capitale, una premiazione che però ha avuto una coda polemica da parte di Marini. Alla Casa delle Armi del Foro Italico, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano. Sono stati premiati gli atleti di sport olimpici e paralimpici che quest’anno hanno conquistato uno o più titoli mondiali, i tecnici, le società sportive e le personalità che si sono distinte nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Collare d’Oro e polemica. Marini sbotta sullo smalto

Altre letture consigliate

Marini, Collari d'oro con polemica. Graffio via social dello schermidore anconetano dopo la domanda «da Medioevo. Quale nesso tra smalto e oro mondial... - X Vai su X

Josè Altafini al centro di un’accesa polemica scoppiata a San Marino tra il governo della piccola Repubblica l’opposizione. L’ex campione brasiliano di Milan, Juventus e Napoli aveva ricevuto l'incarico come consulente dal piccolo Stato per un'attività di scouti - facebook.com Vai su Facebook

Collare d’Oro e polemica. Marini sbotta sullo smalto - Il campione di fioretto anconetano critica la domanda e chiude: "Medioevo". ilrestodelcarlino.it scrive

Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini scatena il fiorettista: "Medioevo". Ed è polemica - Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini alla cerimonia dei Collani d'Oro del Coni scatena la furia del fiorettista: Medioevo. sport.virgilio.it scrive

Le Marche splendono d'oro: il Coni premia con il Collare i nostri campioni. Da Pianosi a Legnante fino a Cocciaretto e Marini (che poi polemizza per una domanda) - ROMA Lo sport marchigiano splende alla consegna dei Collari d’Oro 2025, la massima onorificenza assegnata da Coni e Cip agli atleti che hanno conquistato uno o più titoli mondiali. Scrive corriereadriatico.it