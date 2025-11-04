Collaborazione tra atenei | nei primi mesi del 2026 due studenti brasiliani saliranno sul Titano

Nei primi mesi del 2026, tra febbraio e marzo, l’ Università di San Marino ospiterà due studenti brasiliani provenienti dall’ Instituto Federal do Maranhao: a dare nuovo impulso alla collaborazione fra le due realtà accademiche, innescata nell’aprile scorso attraverso un memorandum, la firma di un protocollo attuativo che apre le porte agli arrivi dal Sud America. Il documento è stato sottoscritto sul Titano nei giorni scorsi dai rettori Carlos Cesar Teixeira Ferreira e Corrado Petrocelli, sulla scia della presenza di una delegazione brasiliana alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’ateneo sammarinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

