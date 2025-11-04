Da Viareggio all’Argentario sono un centinaio le attività bloccate a cui va sommata anche la piccola pesca molto diffusa in tutta l’area dell’Arcipelago. A denunciarlo è Coldiretti Pesca Toscana che ha informato del prolungamento il governatore, Eugenio Giani (nella foto) a cui ha chiesto la convocazione del tavolo blu per la pesca. I tempi della sua convocazione sono legati però alla nomina della nuova giunta poiché il tavolo è coordinato dall’assessore all’agroalimentare. Per Coldiretti Pesca le imprese ittiche raggiunte dal prolungamento del fermo devono essere aiutate nell’immediato con risorse compensative per superare un altro mese di stop alle attività che farà mancare sulle tavole oltre 5 milioni di euro di valore di pescato secondo una stima dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coldiretti invita Giani a istituire un tavolo blu