Colazione dolce per 25 milioni di italiani | croissant e plumcake restano i preferiti

Sono 25 milioni gli italiani che scelgono le merendine a colazione: secondo un’indagine di Astraricerche per Unione Italiana Food, oltre il 60% degli adulti le consuma almeno una volta a settimana, soprattutto tra i 18 e i 29 anni. Croissant, plumcake e crostatine restano i protagonisti delle colazioni italiane, meglio se farciti con creme e accompagnati da caffè, cappuccino o caffellatte. Il 45% degli intervistati predilige le versioni con ripieni cremosi, mentre le varianti alla frutta o croccanti si collocano in seconda e terza posizione. Il consumo è particolarmente diffuso tra i giovani adulti, la cosiddetta Generazione Z, che associa la merendina al piacere e alla praticità del mattino. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Colazione dolce per 25 milioni di italiani: croissant e plumcake restano i preferiti

