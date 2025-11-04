Col passamontagna intorno alle abitazioni | pianificavano furti i filmati e l' allarme del sindaco
Tre persone, col volto travisato da un passamontagna, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza di alcune abitazioni mentre si aggiravano nei resede. La scena è stata ripresa ieri sera, alle 20 circa, a Ponticino destando molta preoccupazione. I ladri sarebbero stati “disturbati” dagli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
