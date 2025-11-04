Codogno carabinieri recuperano e donano merce rubata nei supermercati
Codogno (Lodi), 4 novembre 2025 – Diverse di confezioni di alimenti e prodotti per la cura della persona, rubati da supermercati lodigiani e delle province limitrofe, sono stati recuperati dai carabinieri della Compagnia di Codogno e donati alla “ Cooperativa Amicizia ”, realtà locale che si occupa di assistenza a persone con disabilità e fragilità. La consegna alla cooperativa. La consegna è avvenuta nella mattinata odierna, 4 novembre 2025, da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno portato presso la sede della cooperativa diverse buste di prodotti sottratti in vari esercizi commerciali del territorio, e in parte anche fuori provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
