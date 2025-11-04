Cocaina in carrozzeria revocati i domiciliari dopo 6 mesi
Arresti domiciliari revocati dopo 6 mesi: il giudice Michele Dubini ha attenuato la misura cautelare per Michele Fede, il carrozziere di 55 anni di Porto Empedocle arrestato l’8 maggio dopo il sequestro di oltre 110 grammi di cocaina nella sua officina. L’imputato dovrà ora rispettare l’obbligo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
