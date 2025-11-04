Cna | Così il problema si sposta sulla E45

AREZZO "Il divieto di sorpasso? Un problema per l’autostrada del Sole, ma anche per la E45". A dirlo in coro sono la Cna umbra e quella aretina. Antonio Peruzzi, presidente di Cna Fita per l’area di Arezzo, parla di un danno alle imprese che non porta vantaggi in termini di sicurezza. Anzi, come sottolinea, il traffico, già congestionato, si riverserà inevitabilmente su altre strade, creando ulteriori disagi. "Si aggraverà anche la condizione della E45. Sarà come un cane che si morde la coda: con il divieto in un tratto così ampio, i mezzi pesanti si sposteranno altrove". Il vero problema, spiega Peruzzi, è che i grandi incolonnamenti che si creeranno, porteranno a situazioni pericolose, specialmente nei tratti di confluenza e nei caselli, "dove il traffico diventerà sempre più rischioso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

