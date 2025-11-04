Club Brugge-Barcellona | formazioni statistiche e anticipazioni
2025-11-04 15:35:00 Breaking news: Anteprima della partita di Club Brugge-Barcellona. Il Barcellona cercherà di conquistare nove punti in quattro partite di Champions League quando affronterà il Club Brugge mercoledì sera. La squadra di Hansi Flick ha raccolto sei punti nelle prime tre partite, posizionandosi al nono posto nella classifica generale, mentre il Club Brugge si trova al 20° posto con soli tre punti a suo nome. Il Brugge arriva a questa partita dopo aver vinto 2-1 in campionato sul Dender, un risultato che lo ha mantenuto al secondo posto nella Pro League belga, tre punti dietro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Aleksandar Stankovic vince il premio di MVP del mese al Club Brugge - X Vai su X
È nato a Cagliari nel 2004 e a gennaio si era parlato di un interesse dei rossoblù per lui, ma Nicolò Tresoldi ora gioca e segna in Belgio al Club Brugge: 3 gol in campionato, 2 in Champions League (uno al debutto nella fase campionato nel 4-0 al Monaco) - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Club Brugge-Barcellona: il conto resta fermo a 2 - Barcellona è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it
Pronostico Club Brugge KV vs Barcellona – 5 Novembre 2025 - Barcellona accende l’attenzione sulla UEFA Champions League, dove il 5 Novembre 2025 alle 21:00 il Jan Breydel Stadion ospiterà ... Si legge su news-sports.it
Champions League 2025-2026: Atalanta-Club Brugge, le probabili formazioni - Club Brugge, seconda giornata di Champions League 2025- Da sportal.it