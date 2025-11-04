' Clima alluvione e territorio' a Gambettola una serata di confronto tra esperti e cittadini

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cambiamenti climatici in atto sono oramai un’evidenza consolidata. Eventi atmosferici che provocano piogge torrenziali, venti intensi e fenomeni estremi, alternati a periodi di grande siccità impongono riflessioni, valutazioni ed un nuovo modo di pianificare ed agire sulle misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

clima alluvione territorio gambettolaAlluvione in Emilia-Romagna: un segnale della crisi del clima - I ricercatori del Cmcc spiegano cosa è accaduto nel 2023 quando il Centro Italia è stato colpito da un’alluvione devastante. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Clima Alluvione Territorio Gambettola