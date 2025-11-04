Claudio Sensi il karma dell’impresa | Il linguaggio della logistica; perché l’Italia deve riscoprire la sua cultura per guidare l’innovazione

Si pensa che il futuro della logistica dipenda dalla tecnologia. Sensori, intelligenza artificiale, flotte elettriche. È vero solo in parte. La vera infrastruttura dellinnovazione è il linguaggio con cui la pensiamo. Senza parole chiare, senza concetti precisi, nessun algoritmo può sostituire la cultura che lega un sistema. Claudio Sensi parte da qui. La sua esperienza di imprenditore e consulente ADR lo ha portato a un’intuizione semplice ma radicale: “L’Italia non ha bisogno di importare modelli dall’estero. Ha bisogno di ritrovare la propria lingua, la propria cultura della logistica e della sicurezza”. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

