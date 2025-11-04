Claudio Filippi il mago dei portieri e dei rigori C’è lui dietro Maignan Marchegiani | Con lui ne parai cinque
Claudio Filippi, dopo quindici anni alla Juventus, è diventato il nuovo artefice dei miracoli tra i pali del Milan. Il preparatore dei portieri, elogiato da Allegri e stimato da Maignan, ha portato a Milanello il suo metodo meticoloso e scientifico, capace di trasformare i portieri in veri specialisti dei calci di rigore. Filippi, il maestro dietro alle performance dei portieri: i dettagli. Ne scrive La Stampa in un articolo di Stefano Scacchi: “Le parate di Milinkovic-Savic e Maignan hanno cambiato il volto dell’alta classifica di Serie A. Il portiere del Napoli ha neutralizzato due rigori consecutivi — contro Camarda (Lecce) e Morata (Como) — risultando decisivo per mantenere la squadra di Conte in vetta solitaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
