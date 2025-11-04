Claudio Amendola e Davide Minnella al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film Fuori la verità

Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.Giovedì 6 novembre, infatti, alle ore 20:45, Claudio Amendola e il regista Davide Minnella saluteranno gli ospiti presenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Grande Fratello, le pagelle: Valentina, una vuvuzela strillona (4), la sfortuna di Claudio Amendola (7) - X Vai su X

Claudio Amendola a Verissimo, Francesca Neri, le bugie e l'amore: «Non sono solo» - facebook.com Vai su Facebook

THE SPACE CINEMA - Claudio Amendola e Davide Minnella in sala alla proiezione del film "Fuori la verità" il 6 novembre a Napoli - Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Come scrive napolimagazine.com

Claudio Amendola, l’arresto per il furto di benzina e l’infarto (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ... donna.fidelityhouse.eu scrive

Claudio Amendola: «Francesca Neri? Sta bene. Dopo di lei ho ritrovato l’amore, ma voglio tenerlo per me» - Claudio Amendola presenta nel salottino di Silvia Toffanin la sua ultima prova cinematografica, "Fuori la verità", una commedia con Claudia Pandolfi e ... Scrive msn.com