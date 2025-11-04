Claudio Amendola e Davide Minnella al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film Fuori la verità

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.Giovedì 6 novembre, infatti, alle ore 20:45, Claudio Amendola e il regista Davide Minnella saluteranno gli ospiti presenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

