Classifica Champions League Napoli a 4 punti dopo 4 partite
Il Napoli porta a casa solo un pareggio contro l’Eintracht, un solo punto che porta gli azzurri a quota quattro nella classifica della fase a gironi della Champions League Questa la classifica Champions aggiornata dopo i primi risultati della quarta giornata: Arsenal 12 punti. PSG 9 punti. Bayern Monaco 9 punti. Inter 9 punti . Real Madrid 9 punti. Borussia Dortmund 7 punti. Manchester City 7 punti. Newcastle United 6 punti. Barcellona 6 punti. Liverpool 6 punti. Chelsea 6 punti. Sporting 6 punti. Qarabag 6 punti. Galatasaray 6 punti. Tottenham 5 punti. PSV 4 punti. Atalanta 4 punti . Eintracht 4 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Juventus Women torna in zona Champions La classifica aggiornata ? - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari - Nella quarta giornata della League Phase di Champions League il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0- msn.com scrive
DIRETTA Champions, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: squadre all’intervallo LIVE - Il Napoli di Conte affronta l'Eintracht Francoforte di Toppmoller in Champions League. Lo riporta calciomercato.it
Classifica Champions League, Napoli a 4 punti dopo 4 partite - La classifica della fase a gironi della Champions dopo le prime partite della quarta giornata. Si legge su ilnapolista.it