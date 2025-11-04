Classifica Champions League Napoli a 4 punti dopo 4 partite

Il Napoli porta a casa solo un pareggio contro l’Eintracht, un solo punto che porta gli azzurri a quota quattro nella classifica della fase a gironi della Champions League Questa la classifica Champions aggiornata  dopo i primi risultati della quarta giornata: Arsenal 12 punti. PSG 9 punti. Bayern Monaco 9 punti. Inter 9 punti . Real Madrid 9 punti. Borussia Dortmund 7 punti. Manchester City 7 punti. Newcastle United 6 punti. Barcellona 6 punti. Liverpool 6 punti. Chelsea 6 punti. Sporting 6 punti. Qarabag 6 punti. Galatasaray 6 punti. Tottenham 5 punti. PSV 4 punti. Atalanta 4 punti . Eintracht 4 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

