Classe di concorso A43 | chi può accedere e come integrare i requisiti richiesti con l’Università degli Studi Link

La classe di concorso A46 (Insegnamento delle discipline economico-aziendali), comprende l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, di materie come Economia aziendale, Diritto ed Economia politica. I docenti della A46 si preoccupano di trasmettere competenze teoriche e pratiche, preparando gli allievi ad affrontare sfide professionali nel mondo del lavoro e contribuendo a una formazione critica . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Per tutti i Docenti già abilitati su una classe di concorso o in possesso della specializzazione sul sostegno presso Sirio Scuola sono partiti i corsi per "Ingabbiati" con Università telematica Pegaso . - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR: abilitazione su classe di concorso non dà punteggio sul sostegno. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso PNRR 3: si presenta un’unica Domanda per più classi di concorso, FAQ MIM - Tra le domande più frequenti poste dai candidati che intendono partecipare al concorso PNRR 3 per docenti vi è se sia necessario presentare una singola domanda per ogni classe di concorso. Da ticonsiglio.com

Integrazioni alle classi di concorso A11, A12, A13: nuove opportunità con l’Università Link - Come accedere alle classi di concorso A11, A12 e A13 Il mondo della scuola sta cambiando e, di conseguenza, anche le regole per accedere all’insegnamento. Si legge su orizzontescuola.it

Scuola, nuove classi di concorso: i laureati avranno più possibilità di abilitarsi - Sta per completarsi l’iter di approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica sulla riforma delle classi di concorso nella Scuola, necessarie per catalogare le discipline che potranno essere ... Da it.blastingnews.com