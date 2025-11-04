Clamoroso Donadoni torna ad allenare dopo 5 anni | già venerdì in panchina

Colpo di scena in Serie B: Roberto Donadoni torna ad allenare e lo farà sulla panchina dello Spezia Calcio, che ha deciso di esonerare Luca D’Angelo dopo un avvio di stagione deludente. Per l’ex Ct della Nazionale italiana si tratta di un ritorno in Italia dopo sette anni di assenza dal calcio nostrano e di una nuova sfida in una carriera che sembrava ormai chiusa. Spezia, svolta in panchina: Donadoni al posto di D’Angelo. La decisione della proprietà americana del club ligure arriva dopo la sconfitta contro il Monza e il penultimo posto in classifica, che ha fatto scattare l’allarme. Il presidente Charlie Stillitano ha scelto la via dell’esperienza, puntando su un tecnico di lungo corso come Donadoni per provare a rimettere in carreggiata una stagione fin qui deludente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it