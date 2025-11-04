Civitella e Galeata 10mila persone alle sagre

Le sagre autunnali in Val Bidente, a Civitella e a Galeata, hanno registrato un grande successo di partecipazione con oltre 10mila presenze, secondo quanto registrato dagli organizzatori delle due Pro loco, con il supporto delle amministrazioni comunali, veri motori degli appuntamenti. Infatti i mesi autunnali tradizionalmente sono caratterizzati ai primi di novembre dagli appuntamenti ormai storici e consolidati che promuovono i prodotti tipici di questa parte di Appennino, mettendo in un circuito virtuoso le sagre, i ristoratori, le attività commerciali con il contorno di spettacoli sportivi, musicali e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitella e Galeata, 10mila persone alle sagre

Scopri altri approfondimenti

Apertura Sabato 22 Novembre Ore 21,15 Teatro C. Zampighi Galeata Leonardo Manera in Corto Circuito - facebook.com Vai su Facebook

Civitella e Galeata, 10mila persone alle sagre - I due paesi bidentini hanno ospitato numerosi visitatori tra cibo e spettacoli. Da msn.com