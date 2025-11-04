Civitanova tragico incidente in moto sulla 77 | oggi l?autopsia su Gianluca Ausanio ci sono due indagati

CIVITANOVA Morto in un tragico incidente stradale in moto, oggi pomeriggio sarà eseguita l?autopsia sul corpo dell?operaio 48enne Gianluca Ausanio. Il pubblico ministero. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

