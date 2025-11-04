Civitanova Film Festival all’epilogo Un corto di Haiti fa il pieno di premi

"Dreams like paper boats (Des rêves en bateaux papiers, Haiti, 2024)" fa incetta di premi all’undicesima edizione del Civitanova Film Festival. Il lavoro di Samuel Suffren si è aggiudicato, infatti, il Premio Stelvio Massi al miglior cortometraggio, oltre ai premi per la miglior regia e per la migliore sceneggiatura. Il Premio Claudio Gaetani al miglior attore del CFF 2025 è andato a Benjamin Sawyer (Rochelle, Nuova Zelanda, 2024), la miglior attrice è Brid Brennan (Room Taken, Irlanda, 2023). Il premio del pubblico è per "Room Taken", mentre lo staff del festival ha dato la sua preferenza a "Playing God" (Italia, 2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

